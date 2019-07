Avatud talude päev löödi Maamehe golfiga avatuks

Maaeluminister tundis oma kõnes head meelt, et Eesti maaelu nii paljudele korda läheb. "Usun, et talude külastamisest saadud kogemused on kõigile väärtuslikud ning ehk leiab nii mõnigi inimene innustust maale elama minemiseks," sõnas Mart Järvik.

Avatud talupäeva korraldajad soovitavad osalejatel oma marsruudi eelnevalt näiteks Navicupi äpi abil paika panna ning kontrollida talude programme vastavalt veebilehelt, et ei tekiks ootamatuid üllatusi sissepääsu või avamisaegadega. Kindlasti tasub varuda piisavalt aega, et talu tegemistega tutvuda, ning talude juhiseid kuulda võtta. Kaasa võiks võtta oma söögiriistad, et vältida tarbetut plastprügi, ning sularaha, et talu toodangut kaasa osta või arvukates kohvikutes oma kõhtu täita.