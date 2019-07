Väike-Maarja külje all kasvavad ebaküdooniad ja küüslauk

"Ebaküdooniakasvatusega alustasime seitse aastat tagasi, poja idee see rohkem oli," lausus ema Maila Vink. "Kõige raskem on vast ebaküdooniate koristamine. Siis on riided ribadeks ja käed verised," lausus ta, vihjates tõsiasjale, et ebaküdooniad on ju okkalised nagu roosid.