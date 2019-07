Sallas on avatud talu asemel avatud küla

Keskpäeval loitsiti avatuks kohalik seltsimaja. Seda huvitava ajalooga maja, mis on olnud nii elumaja, pood kui ka kohaliku konstaabli elamu, on Salla külaselts kõpitsenud juba mõnda aega. "Nüüd oli sobiv hetk see ametlikult avatuks kuulutada, kuigi mõned tegevused on siin juba varem toimunud," lausus Hando Kuntro.