Pihlamäe talu: sületäis ilu

Pihlamäede pere ei tegele oma talus majandustegevusega, vaid seal on lihtsalt nende kodu. Küll pannakse rõhku koduümbruse kaunistamisele ja abihoonesse on üles seatud muuseum, mida ei saa enam iseloomustada sõnaga "väike".

"Ei tegele ma sugugi kogu aeg niitmise ja rohimisega, jääb aega ka muuks," lausus perenaine Tiiu Raidmaa, kuigi seda on raske uskuda. "Kahekesi siin abikaasaga toimetame. Oleme pensionärid ja meie pensionäri-elu ongi selline, et elamine korras ja kaunis hoida."

Avatud talude päeval olid Pihlamäe uksed lahti neljandat korda. Kas hirmu pole, et lasta oma hooldatud hoovi suur hulk külalisi? "Ega ju kedagi vägisi sunnita osalema," leidis Tiiu Raidmaa. "Meil on siin rahu ja vaikus ja ilmselt ka vähem külalisi kui mõnes teises kohas."

Muuseum peidab endas tarbeesemeid ja lihtsalt asjakesi, millest mõnel kindlasti rohkem vanust kui sada aastat. "Põhiliselt on need ikka meie endi asjad. Sugulased on ka lisa toonud, kuid midagi ostnud me muuseumi eksponaadiks küll pole," kinnitas Tiiu Randmaa.