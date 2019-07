Omavalitsuste arendustegevus saab riigilt tuge

Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside rahastamiseks saab taotlusi esitada 5. augustini. „Need hõlmavad näiteks rahvastikuprotsesside ja -prognooside täpsustamise, keskuste võrgustike, teenuste paiknemise, ettevõtluse ja tööhõive paiknemise uuringuid,“ ütles Aab. „Sellest voorust raha soovivad omavalitsused peaksid nüüd väga usinasti taotluste koostamise ette võtma, et jõuaks need õigeaegselt ära esitada.“ Omavalitsustele jagatakse voorust kokku 250 000 eurot.

Taotlusvooru eelarve kogumaht on 250 000 eurot ja taotlusi saab esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele alates oktoobrist.

Eelmises kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja teenuste osutamise võimekuse tõstmise taotlusvoorus toetati 14 projekti kogusummas 249 000 eurot. Rapla ja Ida-Viru maakonnas on selle tulemusel ettevalmistamisel maakonnaülese haridusvõrgustiku käivitamine. Põlva-, Võru- ja Lääne-Virumaal alustati arutelusid maakonnaülese koostöö parandamiseks omavalitsuste ülesannete täitmisel. Viljandi linn ja vald töötavad välja ühisameti mudelit. Põlva ja Valga vallas otsitakse võimalusi kogukondade paremaks kaasamiseks valitsemisse. Pärnumaa omavalitsused on alustanud ühiselt uue sisekontrollisüsteemi väljatöötamist.

„Näha on, et omavalitsuste koostöös tekib lennukaid mõtteid heaks koostööks, mis tagab elanikele parema elukeskkonna just vastavalt kohalikele vajadustele,“ ütles Aab. „Tugevam ja läbimõtlevamalt tegutsev omavalitsus loob püsiväärtust, mille häid vilju saavad elanikud noppida kaua.“