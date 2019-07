Edgar Savisaar, kuidas teie suvi on möödunud?

Elan siinsamas Võsu naabruses Hundisilmal. Ehh ... Püüan oma jalaga käia, arvan, et mingil ajal üllatan sellega inimesi. Mul on väga hea füsioterapeut Kristiina, kes iga päev mu jalaga tegeleb. Ta paneb mu jalga alla võtma ja sellega kõndima. Käime juba teisel korrusel treppe mööda ja tuleme alla tagasi. Meil on tööd palju.