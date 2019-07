Vabatahtlikud on panustanud hoolekandesse üle 7000 tunni

Et saada teada, kuidas projektil on läinud, uuris Kodukant pool aastat teenusel olnud abivajajate tagasisidet. Mitmel vastanul puudus varasem kokkupuude vabatahtlikega ning seetõttu oldi alguses pigem kõhklevalt meelestatud. Enamik vastajatest leidis, et nende ootused täitusid täiesti nii vabatahtliku antud abi kui ka toimetuleku paranemise puhul. Ühe abivajaja sõnul on "tore, et ta [vabatahtlik] olemas on; tänu temale on elu kohe palju parem ja enesetunne hulga parem". Teise abivajaja juures käiv seltsiline on "nii tähelepanelik ja armas, kui ta vaid tihemini külla jõuaks".