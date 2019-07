Revisjonikomisjon võtab Moonaküla tänavad luubi alla

Teetööd Moonakülas on mitmel pool aiad suures osas kõnnitee alla jätnud.

Rakvere linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Andres Jaadla ütles, et kutsub nädala lõpu poole kokku komisjoni istungi, et uurida, kas ja kui korrektselt on Moonaküla teeehitus edenenud.