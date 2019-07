Suhtlen inimestega töö ja hobide tõttu palju. Noortega, vanadega, meeste- ja naisterahvastega. Kas olen mina tähelepanematu ja rumal või tegelikult ei olegi elu Eestis nii kohutav, kui vahel Facebooki ja online-meedia kommentaare lugedes mulje võib jääda? Tundub, et ühiskonna kuvand, mis joonistub välja sotsiaalmeedia ja meedia koosmõjust, on tehislik ning päriselus on asjad teisiti.