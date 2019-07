Juhtkiri: lihtsa maaelu võlu

Viiendat korda toimus avatud talude päev, mis iga aastaga on järjest enam tõestanud, kui vajalik see ettevõtmine on. Kiitus korraldajatele eesotsas maaeluministeeriumiga, aga kõige sügavam kummardus läheb muidugi võõrustajatele. On päris suur julgustükk avada kodu ja hing sadadele külastajatele, kellel sületäite viisi paisid, mida loomadele jagada, ja huulil loendamatul hulgal maaelu puudutavaid küsimusi.

On igati vahva, et linnainimestele on loodud mõnus põhjus Eestimaad ja Eesti maaelu lähemalt kaema minna. Katsuda kitse, maitsta mett või lihtsalt tõmmata kopsud värsket õhku täis. Ei ole küll ühelgi aastal nähtud ühtegi avatud talude päeval osalenud inimest, kes oleks kurtnud, et tegemist on jamaga. Kurdetud on küll, aga ikka seda, et aega jäi väheks – oleks tahtnud rohkemates kohtades käia.

Ettevõtmise järjest kasvavast populaarsusest annab tunnistust kasvõi seegi, et enne avatud talude päeva saabumist saatis maaeluministeerium päeva ladusaks toimimiseks välja käitumisjuhised külastajatele. Ikka selleks, et lõbusat perepäeva lootnud linnainimesed saaksid maaelust selle õige magusa meki, mitte mõru maigu. Et tuldaks tagasi ka järgmisel aastal.

Samas on meeldiv tõdeda, et korraldajad pole kinni jäänud sõnasse “talu” ja avatud talude päevadel said osaleda ka teises vormis tegutsevad ettevõtted. Peaasi, et maal oleks. Miks mitte talitada nii, nagu tegi Salla küla: avatud talude päeva puhul oli sisuliselt avatud kogu küla – tulge ja vaadake, me oleme siin maanurgas päris tublid, tegusad ja kaunid!

Ja eks kasu on selliste ettevõtmiste korral mõlemapoolne. Linnas elav lapsevanem saab näidata lapsele, kust piim ja munad tegelikult tulevad, külalisi võõrustava pere jaoks on aga saabujad ka uued kliendid, kellele müüa oma talutoodangut, kui seda peaks olema.