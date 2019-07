Avatud talude päevad on antud kontekstis pisut eksitav määratlus, sest klassikaliste talude kõrval ootasid külastajaid ka teist laadi ettevõtmised ja majapidamised, kuid vahet pole. Maarahvas sai näidata, et nad on jätkuvalt alles, ja nii mõnigi untsakas kuulis esimest korda, et lehma seest ei tulegi sama piim, mis on kilekotis, ning et see tegelane, kes teeb kikerikii, ei mune, vaid on lihtsalt tähtis.