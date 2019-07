Terrorirünnakus sai viga kuus Eesti sõdurit

Eesti kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Heremi sõnul tagasid julgestus- ja turvameetmed selle, et kaotuseid pole. Enesetaputerroristide auto baasi jõudmist vältisid pääslasse rajatud tõkked.

Gao sõjaväebaasis teenivad jalaväerühma Estpla-30 ja rahvusliku toetuselemendi liikmed, kokku ligi viiskümmend kaitseväelast. Prantsuse armee juhitaval mässutõrjeoperatsioonil Barkhane on eestlaste ülesanne lisaks patrullimisele baasi julgeoleku tagamine ja kiirreageerimine.

“Kellega tegemist, ei tea, sest keegi pole vastutust võtnud. Selles piirkonnas tegutsevad kaks terrorirühmitust, üks on Al-Qaeda-meelne, teine on kohalik Daesh (ISIS, toim.), viimasel on kõige parem võimekus sellist rünnakut läbi viia,” rääkis kindralmajor Herem pressikonverentsil.