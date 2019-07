Maanteeamet ja politsei kontrollisid ühiselt korraldatud reidil busse

Ühistranspordi järelevalvetalituse juhataja Ahto Pahki sõnul on niisugused haarangud vajalikud, kuid ressursside nappuse tõttu ei saa neid korraldada nii tihti, kui vaja oleks. Keskpäevaks oli tuvastatud ka rikkumisi, mille tõttu tuli kaks bussi liinilt ajutiselt eemaldada. “Ühel oli nael rehvis, rehv oli pooltühi, ning teisel oli esiklaasis suur mõra,” rääkis Pahk. “Eks see ole reisijatele ebamugav, et lubatud buss ei välju, kuid tehniliselt mittevastava bussiga ei ole ohutu sõita.”