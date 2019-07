Kõik, mis südant kirglikult haarab

Et näitleja ja lavastaja Üllar Saaremäe iirlaste maailma armastab, pole ju saladus. Täitsa piisav on, kui meenutada kasvõi seda, et Martin McDonagh’, oma generatsiooni kuulsaima ingliskeelse näitekirjaniku lugusid on Saaremäe Rakvere teatris lavale toonud lausa kolm. Ja siin nimestik kaugeltki ei lõpe. Kuid iiri luule seab ta laval ettekandele esimest korda.