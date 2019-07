Rakkes oodatakse rattamaratonile

on vastavalt vanusele 400 m kuni 1,2 km pikkused, noorte- ja matkasõidu distants on 19 km, põhisõit 47 km ja esimest korda Rakkes peetava XXL-sõidu pikkuseks on 66 km. XXL-sõidule antakse start antakse kell 11, kell 12 saab lähte põhisõit ning noorte-ja matkasõidul osalejad lastakse rajale kell 12.20.

Bosch Eesti Maastikurattasarja juhi ja maratoni peakorraldaja Enno Eilo sõnul on maratonile oodatud kõik, kellele maastikurattasõit meeldib. Ta rõhutab, et harrastaja ei pea tulema tingimata tulemust taga ajama, võib lihtsalt nautida üht suvepäeva looduses.

Seda, et Rakke kant on kaunis ja juba sellepärast tasub maratonile tulla, kinnitab ka kohalik rattur ja Rakke rattamaratoni eelmise aasta võitja Greete Steinburg. „Rakke on väga ilus kant,“ kiidab ta. „Rada on vaheldusrikas, mõnus ning üldse mitte liiga kontimurdev kaharrastaja jaoks.“