Algas Rannu–Kõrtsialuse kergliiklustee ehitus

Projektiga on ette nähtud parempoolse (Tallinna–Narva suunal) Rannu bussipeatuse likvideerimine ning selle toomine Rannu kohviku vastas paikneva veoautode puhkeala juurde. Selleks on ette nähtud korrastada puhkealal parkimine (markeeritakse veoautode parkimiskohad) ning on projekteeritud puhkeala parklasse bussipeatus koos platvormi ja laiendiga. Rannu bussiootepaviljon on ette nähtud paigaldada uude Rannu bussipeatusesse.