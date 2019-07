Virumaale jõudis uus "elukas"

Seda kaamerat on politseinikud seni katsetanud Sillamäel, Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa teel ja Tallinna–Narva maanteel.

Kokku on Eestis kaheksa mobiilset kiiruskaamerat. Politsei kasutab neid alates 7. juulist. Teisipäeval oli üks mobiilne kiiruskaamera väljas Tallinnas Sõpruse puiesteel ja kolmveerand tunni jooksul registreeris 16 lubatud sõidukiiruse ületamist.

"Päevaga registreerivad töös olevad kaamerad kuskil 170 kiiruseületamist. Alates 7. juulist on kokku registreeritud umbkaudu 1300 rikkumist," rääkis Põhja prefektuuri valvespetsialist Kalev Puidak Postimehele. Puidaku sõnul suudavad uued mobiilsed kiiruskaamerad korraga kiirust mõõta neljal sõidurajal. "Mina sisestan parameetrid, seadistan ära, kontrollin, et pildid oleksid kvaliteetsed, ja kaamera hakkab tööle," selgitas Puidak ja lisas, et ilma muutumise tõttu peab ta kaamerapilti pidevalt jälgima.

Mobiilse kiiruskaameraga registreeritud seadusrikkumine ilmub hetkeks valvespetsialisti arvutisse. Sealt edasi liigub info juba suuremasse registrisse. Menetlus võtab aega ikka sama kaua kui statsionaarse kaamera puhul ehk kümme päeva.

Kalev Puidaku sõnul on massiliselt autojuhte, kes ületavad kiirust umbes 15 kilomeetrit tunnis. "Tundub, et see on mingil põhjusel nagu sisse kodeeritud," nentis valvespetsialist ja lisas, et kõige ohtlikum on kiiruseületamine jalakäijate jaoks, sest on suur vahe, kas inimene saab löögi sõidukilt, mis liigub kiirusega 50 kilomeetrit või 70 kilomeetrit tunnis.

Kui jalakäija hukkumise tõenäosus kokkupõrkekiirusel 50 kilomeetrit tunnis on 40 protsenti, siis kiirusel 60 kilomeetrit tunnis tõuseb see juba 70 protsendile. Kiirusel 70 kilomeetrit tunnis on jalakäija hukkumise tõenäosus 90 protsenti.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov ütles Postimehele, et alati on võimalus, et mobiilsed kiiruskaamerad liiguvad tagasi sinna, kus neid juba katsetatud on. Seepärast ei soostunud ta täpsemaid kaamerate asukohti välja ütlema, lisades, et need kaotaksid eesmärgi, kui kõik teaksid, kus need paiknevad.