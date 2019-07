Turumajandus ja konkurents jõudsid Assamallasse

Assamallas kaks aastat Rita Kodukohviku nimelist toiduäri ajanud Margarita Köster sai möödunud nädalal teate, et kinnistu, kus peal ta siiamaani tegutsenud on, vahetas omanikku. Omanikuks sai Rakvere ärimees Hando Lööper, kes parklasse oma toidukäru püsti pani.

Margarita Kösteri sõnul oli tal kinnistu eelmise omanikuga suusõnaline kokkulepe, et kui ta ümberkaudset haljastust korras hoiab, võib ta oma väikest kohvikut parklas pidada. “Eelmise nädala teisipäeval sain teada, et kinnistu omanik vahetus, ning kolmapäevaks pidi plats puhas olema,” seletas Köster. “Mul ei ole mitte midagi vastu väita ja vimma ma ei pea, kuna kirjalikku lepingut mul ei olnud. Tegelikult ma teadsin juba ammu, et kinnistu on müügis, kuid ikkagi tuli teade ootamatult,” lisas ta.