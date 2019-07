Viitna metsade vahel filmitakse uue Outlanderi reklaami

Hilised ja öised ujumishuvilised peavad aga parkima samal ajal kaugemale, sest Viitna järve rannale lähim parkimiskoht on sellel ajal suletud. Samuti võiksid liiklejad olla tähelepanelikud, sest võttemeeskond on suur ja tehnikat palju.

Location Unit OÜ esindaja sõnul on Viitna üks asukohtadest, mida firma pakub autoreklaamide tegemiseks pidevalt ja kus on varemgi niisuguseid reklaame tehtud. Eestis vändatakse eri riikide jaoks paljude automarkide reklaame. Viitna on selleks väga hea koht sealse kurvilise ja ilusa metsavahetee poolest. Osaühingu esindaja sõnul on soovitud filmida ka Lõuna-Eestis, kuid Viitna asub Tallinnale lähemal ja on seega hea alternatiiv.