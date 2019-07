Juhtkiri: Assamalla lahing

Kui Ameerikamaa mees Eric Leif Vanderer neli suve tagasi Assamallas burgeriputka avas, ei osanud ta uneski näha, et selle asukoht nii popiks muutub, nagu see praegu on. Vanderer on sealt (ja ka mujalt, kus ta burgeriäri proovis) ammu kadunud ja viimastel suvedel pidas kunagise vallamaja ja hilisema kaupluse kõrval oma burgeriputkat teisel pool teed elav naine, kelle Rita Kodukohvikus valmistatud burgerid on asjatundjate arvates Vandereri omadest märksa mahlakamad ja maitsvamad.