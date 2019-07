Aina enam on hakanud inimesed Eestimaalt suveks ära sõitma, tuues põhjenduseks, et tahavad paremat ja soojemat kliimat. Niisiis võtavadki inimesed ette reisi kuhugi soojemale maale.

Praegu on kõige populaarsemateks reisisihtkohtadeks Türgi, Bulgaaria ja Kreeka. Kuid miks minna just nüüd, mil ilmad on parajalt soojad ja juba saab ka ujumas käia? Just praegu peaksid kõik inimesed võtma suvest nii palju kui võimalik, sest kauaks meil ikka seda soojust jätkub. Sügiseni on ju jäänud vaid paar kuud.