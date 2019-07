Maakodus puhates peaks valmistuma ka kriisiks

Suvi on suurepärane aeg, et nautida koos perega ühist aega maal – mängida palli või avastada ümberkaudset loodust. Teisalt tasuks ette võtta ka üks teistsugune ühistegevus, mis näiteks pakub põnevust pere pisematele, kuid samal ajal täidab üllamat eesmärki. Selleks on oma suvise majapidamise ülevaatamine. Ikka selleks, et kriisi korral maakodus toime tulla.