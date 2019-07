Tunnelit hakkab kasutama kaitseväe eritehnika, liikumaks Tapa kaitseväelinnakust polügoonile. See ehitatakse Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee alla Tapa linna piirile. Rajatise tellija on maanteeamet koostöös kaitseinvesteeringute keskusega, ehitab GRK Infra AS.