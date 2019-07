Rakvere turva- ja noortekodu lapsed saavad abi

MTÜ Maria ja Lapsed juhatuse liige ning asendus- ja turvakodu juhataja Karis Mugamäe nendib, et terapeutidega koostöö jätkamine on äärmiselt oluline. "Paraku pean kinnitama, et murekohad teenusel viibivate lastega lähevad aja jooksul vaid suuremaks. Oluliselt on süvenenud laste psüühilised haigused ja sellega kaasnevad käitumisprobleemid, millega tegelemine on äärmiselt raske," tõi ta välja.