Viru-Nigula vallas töötab uus mainekujundaja

Tema peamisteks tööülesanneteks on valla avalike suhete korraldamine ja maine kujundamine.

"Mul on siiras rõõm alustada tööd toreda kogukonna, maalilise looduse ja kireva ajalooga Viru-Nigula vallas," ütles Liis Krigul. Ta on töötanud erasektoris avalike suhete ja kommunikatsiooni valdkonnas, kuid õppinud on avalikku haldust.