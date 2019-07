Parkimiskeeld kaitseb autosid

Rakvere abilinnapea Neeme-Jaak Paap avaldas arvamust, et tegelikult pole ju mõtet neid märke seal hoida, kuna keegi neist niikuinii välja ei tee ja keegi kontrollimas ka ei käi. "Seda tean, et märgid on paigaldanud sihtasutus Rakvere Teatrimaja," lausus abilinnapea.

Rakvere teatri juht Velvo Väli aga ütles, et märgid peavad jääma. "KIT-i klubi on paraku sellises olukorras, et sealt võib katuselt midagi alla sadada ning pargitud autode jaoks ei pruugi see meeldiv olla," kõneles Väli.