Kohtumine nahkhiirega on suveajal üpris tavaline

Kuid öiseks külaliseks oli nahkhiir. Malle üritas teda riideesemega kinni võtta, kuna teadis, et nahkhiirtel on teravad hambad ja nad hammustavad, kuid see üritus luhtus. Nahkhiir lendas kardina peale, ja kui Malle katsus teda uuesti püüda, kukkus käsitiivaline kardinalt maha ja ronis peitu. Rohkem Malle teda sel ööl ei näinudki.

Järgmisel päeval, kui külla tuli väimees, võeti nõuks nahkhiir üles otsida. Lõpuks leiti ta tugitooli tagumisest servast ja otsustati teda ka teistele näidata. Suurt rõõmu pakkus loomake just lastele. Need viisid nahkhiire batuudi peale ning nahkhiir ei mõelnudki sealt lahkuda. Järgmisel hommikul, kui teda uuesti vaatama mindi, leiti, et ta on ära läinud.