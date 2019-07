Tapa käsipallimeeskonna kauaaegne eestvedaja Elmu Koppelmann ei varja, et mullusest kambavaimust ja sellest sündinud korralikust resultaadist innustust saanuna on nüüd isu enamaks.

Siit pärit pallurite kojutulekust on räägitud varemgi, kuid praegu näib plaan realistlikum kui iial varem. Meistriliigas tahetakse Koppelmanni sõnul jätkata igal juhul. Treeneri jutu järgi on tavaline seegi, et mitu noormeest alustab ülikooliõpinguid, mis viib nad kodukandist eemale.