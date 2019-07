Kuumal suvel saab Võsu alevik täis

Olukord parkimisega on Võsul juba kesknädalal küllaltki kehv. Rannaparklasse, kus puuduvad asfaltkate ja märgistus, on esimesed külastajad oma autod ilusti rivvi parkinud. Keskpäeval saabujad on neljarattalised ruumi puuduse tõttu risti-rästi jätnud. Märgata on mitut kinni pargitud autot. Ka Võsu vahel on valesti pargitud sõidukeid.