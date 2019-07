Noored on tublid rahakogujad, kuid kesised raha hoidjad, näitab hiljutine uuring

“Vaadates noorte finantskäitumise uuringu tulemusi, näeme, et primaarsed finantskirjaoskuse reeglid on neil hästi paigas: kulutused on kontrolli all, säästmine on saanud osaks rahakasutusrutiinist ning ka investeerimine hakkab võitma aina rohkem tähelepanu. Muret tekitab vaid see, et endiselt jätab üle 64 protsendi kogujatest oma säästud pangakontole ja/või paneb need kõrvale sularahas, mis kahjuks viib säästude väärtust iga aastaga alla,” räägib SEB Marketsi osakonna finantsturgude riskinõustaja Martin Sillasoo.