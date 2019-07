Nädala kaja: liikluses kisub kuumaks

Aastaid tagasi, kui paigaldati statsionaarsed kiiruskaamerad koos nende eest hoiatavate siltidega, olin veendunud, et nende kasutegur on väike. Eksisin.

Üllatavalt palju on neid, kel isegi hoiatusest hoolimata õnnestub sohvrite keeli kaamerasse sõita. Ärgem unustagem, et paljud kasutavad nutiseadmetes navigeerimisäppe, mis hoiatavad teel olevate kiiruskaamerate eest. Seega ületab mõni lubatud sõidutempot topelthoiatusest hoolimata.

Siin on kaks võimalust: kas juhid ei jälgi teemärke või on neil tõepoolest ükskõik. Sellised sohvrid on sama ohtlikud või isegi ohtlikumad kui roolijoodikud ja vähemalt teisel rikkumisel tuleks neilt mootorsõiduki juhtimise luba ära võtta.