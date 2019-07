Eestimaa ataman tõi talve südasuvesse

Tegelikult on Simson von Seakylli sünnipäev ju detsembris, aga 50. sünnipäeva tähistas ta südasuvel ning sai sellest innustust ka 60. sünnipäeva suviseks pidamiseks. Ja kui juba, siis juba, sest kuuekümneseks saadakse ju vaid kord elus. Nii kurtis ta juba tolles telefonikõnes, et on kaks nädalat oma valdusi niitnud. Ja naabrimees Villuga kärakat võtnud. Kuni Villu lõpuks Wismarisse kainenema viidi.