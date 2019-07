Rakvere jalgrattureid just ei tervita

Rakvere linnas on palju inimesi, kes on valinud oma peamiseks liiklusvahendiks jalgratta, sest sellega jõuab kiiresti soovitud sihtkohta ja rattasõit on mugavam kui jalgsikäik. Linna on rajatud jalgrattateid, et rattur ei peaks sõitma autoga sama tee peal, kuid ka jalakäija ei ole selle üle väga õnnelik, kui jalgratas temast mööda vuhiseb.