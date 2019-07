Lilleklumpide kallal käivad pahad kratid

Kaarneem ütles, et üleskutset ei ajendanud tegema mõni enneolematu lillerüüstelaine, kuid probleem on olemas, eeskätt Kunda linnas. “Kui nüüd diplomaatiliselt öelda, siis Kundas on linnakaunistusi rüüstatud läbi aegade,” tõdes ta. “Ja tegelikult on see probleem kõikjal. Tahtsin lihtsalt ka vallaelanikke märkama kutsuda.”

Tänavu uuendati Viru-Nigula vallas 64 lillepotti, millest lõviosa asub Kunda linnas. “Probleeme nendega on ikka korduvalt olnud,” rääkis Kaarneem. “Taimi on välja kisutud, lõhutud. Ega me ju ei tea, kes konkreetselt selliste asjadega tegelevad, aga laias laastus saab rüüstamised jagada kahte gruppi: osa taimi on ilmselgelt teadlikult välja kaevatud, et neid siis mujale, rõdule või surnuaeda istutada, teine osa on lihtsalt vandalismi ohvriks langenud.”