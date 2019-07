Tarmo Tagamets toob loomise loo suitsusauna

Napilt nädal on jäänud väga eripärase esietenduseni. Ühes üliiselaadses paigas tuleb maailma esiettekandele loomismüütidest ja kangelaslugudest läbi põimunud muusikaline teatritükk, mis toob endaga tublisti vanade aegade tuttavlikku ja igatsuslikku hõngu. Selles, et nii juhtuda saab, on üheks peakangelaseks Rakvere teatri näitleja Tarmo Tagamets.