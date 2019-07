Unustatud mõisate mäng läheb taas käima

Maal asuvate kultuurimälestiste seas teatakse palju esinduslikke mõisaid. Ligi 2000 omaaegsest mõisakompleksist on Eestis säilinud umbes veerand. Teame ka, et väärikate, kaunilt restaureeritud mõisate kõrval on kümneid haledas seisus häärbereid. Kuid kas oleme tähele pannud, et niisuguseid jääb aasta-aastalt aina vähemaks?