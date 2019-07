Tsemendimuuseumi pildikogu sai suure täienduse

Nüüd on need sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum konserveerimis- ja digiteerimiskeskuses Kanut digiteeritud ja huvilistele kättesaadavaks muudetud. Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootöö juht Keio Soomelt rääkis, et tegemist on Kunda ja selle lähiümbruse vaadetega, mis võetud üles 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses.