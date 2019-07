Pühapaikade uurija ja kaitsja Ahto Kaasik teatas, et bussitäis inimesi avastas õudusega, et hiies käib lageraie. “Raie toimub ajal, kui linnud pesitsevad. Pesitsevate lindude häirimine ja tapmine on seadusega keelatud,” kirjutas Kaasik sotsiaalmeedias.

Raietöid tegi riigimetsa majandamise keskus (RMK). RMK kommunikatsiooniosakonna juhataja Kristi Parro selgitas, et RMK-le väljastati raie tegemiseks tavapärane metsateatis ja raiega ei kahjustatud riikliku kaitse all olevat kultuuripärandit. “Nimelt tegi RMK lageraie eraldisel, mis ei asu muinsuskaitsealuses Taara tammikus ega selle kaitsevööndis, seega on riikliku kaitse all olev kultuuripärand raiest puutumata,” kõneles Parro.