Suured mehed otsivad aardeid

Üks Rakvere aare vajas hooldust – logiraamat oli niiske ja sissekandeid täis saanud – ning geopeiturite seltskond käis seda üle vaatamas. Laiali puistatud aare on meie ees. Alates vasakult: speedy, moor, zdrk, mina ja caro. Kõik peale minu on ülikogenud geopeiturid, kel aardeleide rohkem kui 4000, paljud neist välismaalt. Näiteks zdrk on leidnud välismaalt üle 500 aarde kolmelt kontinendilt.

FOTO: Ain Liiva