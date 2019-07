Ihuhädadest aitab vabaneda Vutimuna

Puust välikäimlaid valmistab Lõuna-Eestist Tõrvast pärit osaühing Arel Plus. Äriühingu üks omanikest Raul Uibopuu rääkis, et neil on põhitoodang saunad ja kümblustünnid. Siis tekkis aga mõte toota ka välikäimlaid, mis ihuharimiskompleksi juurde igati sobivad. Kogu välispaa saab kätte 10 000 euroga.