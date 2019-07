Skuuter maal sõiduks

Elektrskuutritega kaubelnud Taivo rääkis, et need on mõeldud peamiselt liikumispuuetega inimestele, kuid kõlbavad väga hästi ka teistele. Mees tõi näite, et elektriskuutri on endale soetanud vanemad inimesed, kes terviseprobleemide tõttu on jäänud mootorsõiduki juhiloast ilma aga näiteks pood on kolme kilomeetri kaugusel. Sõidukiga saab liigelda ka lõbu pärast. See ei ole mõeldud ainult asfaldil liikumiseks, vaid saab hakkama ka murul ja heinamaal.