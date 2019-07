Lasila mõisas oli päeva naelaks koorijuhi kontsert

Klaveri taga mängis ja laulis koorijuht Keio Soomelt, kes tuntud ka mitmete ürituste korraldajana. Mõisas asuvas Lasila põhikoolis on ta kolm viimast aastat andnud muusikatunde.

Kontserdi lõppedes nõudis paarikümnepealine publik plaksutades lisalugu. "Tegelikult mul lisalugu pole," tunnistas Soomelt ja lisas, et ta jättis igaks-juhuks ühe loo laulmata. Seega sai publik nõutud lisaloo.

Soomelti sõnul jäi ta publikuga väga rahule. "Enamik kuulajatest on ju tuttav," ütles ta ja lisas, et on varemgi Lasila mõisas kontserte andnud ja seal on kodune tunne.

"Väga hea," kommenteeris kontserti Virve Tallinnast ja avaldas kahetsust, et ei jõudnud päris alguseks kohale.

Kontsert oli üks osa külastusmängu "Unustatud mõisad" Lasila mõisakooli programmist. Kooli direktor Katrin Murakas rääkis, et mõis on selles mängus osalenud 13 aastat. Tänavu on ette nähtud neli külastuspäeva. Esimene oli juuli alguses ja seni on laekunud ainult positiivset tagasisidet. Esimesel päeval oli üks külastaja Austraaliast. Aga aastate jooksul on Lasila mõisakooli käinud külastusmängu raames imetlemas inimesi üle maailma.

Muraka sõnul on külastusmängus kindlad elemendid, mida peab täitma. Üks neist on kohviku olemasolu, kus peab kindlasti pakkuma majakooki. Tänavuse koogi nimi on "Taevalik nauding". Seda saab veel minna Lasila mõisasse nautima. Kel aga selleks võimalust ei ole, siis siin on mõisakoogi retsept:

Taevalik nauding

Ained

PÕHI

1 pakk (180 g) šokolaadi/klassikalisi küpsiseid, 75 g võid

KATE

800 g toorjuustu(toasooja)

200 g valget šokolaadi

100 g piimašokolaadi

1 pk (175 g) Domino küpsiseid

24 cm vormi puhul korruta ained 1,2-ga

Valmistamine

Purusta küpsised peeneks. Sulata või ning lisa küpsisepurule. Suru küpsisepõhi küpsetuspaberiga kaetud lahtikäiva koogivormi(22 cm) põhjale.