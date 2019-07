Pühapäeval võib puruneda tänavune soojarekord

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada ja äikest olla. Puhub põhjakaare tuul 2-7 m/s, õhtupoolikul tugevneb põhjarannikul ida- ja kirdetuul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 28-33, rannikul kohati 24 kraadi.

Peipsi järvel puhub põhjakaare tuul 2-7, õhtul puhanguti kuni 10 m/s. Laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Pärastlõunal võib kohati hoovihma sadada ja nähtavus on hea. Sooja on 27-29 kraadi.