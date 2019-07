Rakke rattamaratoni põhisõidu finiš pakkus naisteklassis põneva lõpplahenduse

Bosch Eesti maastikurattasarja juht ja Rakke rattamaratoni peakorraldaja Enno Eilo tõdes, et olud olid täna Rakkes täiesti ekstreemsed. Kuuma ilmaga on seal küll varemgi sõidetud, aga see on siiski olnud paari kraadi võrra leebem kui täna. "Kohati näitas termomeeter üle 30 soojakraadi. Võistluskeskus asus nagu katla sees, tuuleõhku seal eriti ei liikunud ja finišis valitses täielik kuumus," lausub ta. Õnneks suur palavus võistlejatele liiga ei teinud, selle leevendamiseks olid korraldajad viis kilomeetrit enne lõppu üles seadnud ühe lisaveepunkti, kus soovijad said ennast veega üle kasta. "Üllataval kombel seda isegi nii palju ei kasutatud, kui me arvasime, seega kuumus osalejatele väga palju liiga ei teinud, ka kiirabi ei pidanud staadionilt kordagi välja