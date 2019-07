Vanemad inimesed kuuluvad endiselt uppumissurmade riskirühma

"Meie jaoks on selgelt välja joonistunud riskigrupp, kes veeõnnetustesse satuvad – vanemad inimesed. Sündmuste põhjal saame järeldada, et mitu õnnetust on juhtunud seetõttu, et inimesed on palavate ilmadega ujuma minnes oma tervislikku seisundit ja füüsilist vormi üle hinnanud," rääkis päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala.