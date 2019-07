Kindel: prokuratuur saadab Marti Kuusiku kohtusse

Eksminister Marti Kuusiku suhtes alustati kriminaalmenetlust 29. aprillil kehalise väärkohtlemise paragrahvi alusel tema kohta meedias esitatud väidetava koduvägivalla uurimiseks. Vähem kui kaks päeva väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri ametis olnud Kuusik esitas tagasiastumispalve, kinnitades, et tema vastu meedias esitatud süüdistused on laim. Tagasiastumist põhjendas Kuusik asjaoluga, et soovib tagada ametisse astunud valitsusele töörahu ning keskenduda kriminaalasjas enda kaitsmisele ja oma hea nime taastamisele. Tema elukaaslane eitas koduvägivalda.

Prokuratuur esitas Kuusikule kahtlustuse juuni esimesel poolel. Eelmisel nädalal oli tähtaeg, mil prokuratuur pidi vastama Kuusiku kaitsja esitatud taotlustele. Kas taotlused esitati, mis taotlused need olid ja kuidas vastati, prokuratuur kohtueelse uurimise huvides ei avalda. Kuusiku kaitsja on omanimelise advokaadibüroo omanik, tuntud vandeadvokaat Küllike Namm.

"Kui prokuratuur on otsustanud kohtusse saata, siis mida mina saan kommenteerida," sõnas Namm ja lisas, et on Kuusikuga kokku leppinud, et nad seda kriminaalasja avalikkuses ei kommenteeri. Namm kinnitas, et prokuratuurile taotlused esitati, kuid viitas taas kokkuleppele kliendiga, et hoidutakse avalikest kommentaaridest.