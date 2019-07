EMO oigab töökoormuse käes: jalust ei raba kuumus, vaid naps ja koerad

Rakvere haigla ravijuht Liis Otstavel ütles, et viimastel päevadel on EMOsse pöördunud tavapärasest rohkem inimesi, kuid see pole otseselt tingitud suure kuumusega.

"Reedel oli 56, laupäeval 67, pühapäeval 60 visiiti. Aasta keskmine on 50 visiiti päevas, see on rohkem tavapärasest," sõnas Otstavel. Kuigi ilmad olid põrgukuumad ei vajanud tema sõnutsi abi kuumarabanduse või päikesepistega patsiendid. Küll aga on tema sõnutsi haigla poole pöördunud kroonilisi südameveresoonkonna haigeid, kellel on ägenenud haigusnähud. Abivajajate arvu on hoopiski kergitanud alkoholi liigtarvitamisega seotud traumajuhtumid. "Mis pole õnneks rasked," ütles Otstavel. Samuti lisas ta, et palju oli ka abivajajaid, kes olid saanud koertelt hammustada.