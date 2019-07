Võsu rannapidu: käepaelade näppaja ja alkoholi- ning narkojoobes noored

Rakvere politseijaoskonna juht Tarmo Tammiste rääkis, et kuna tegemist on Lääne-Virumaa suurima igaaastase üritusega, siis olid nemad väljas tugevdatud jõududega. "Peab kahjuks tõdema, et eriti nooremapoolsed muusikasõbrad ei osanud kaine peaga üritust nautida. Meil oli palju tegemist nii alkoholi- kui ka narkojoobes noortega," ütles Tammiste.