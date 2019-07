Vaade: Veltsi aasta külaks!

Ainult pimestatu pole näinud ega kuulnud, et väikesed kohad jooksevad tühjaks. Pole olulisemat arutelu kui see, kuidas päästa paigad ääremaastumisest. Väikelinnad Tallinna müüriks olemisest, külad kadumisest.

Veltsi võib uhkeldada võimsa mängu- ja õuealaga. Ja unistustega on nii, nagu ütles ka üks kohalik, et just õhulossid on need, mis viivad edasi. Panevad tegutsema. Esiti sünnib see ühe aktivisti peas, kasvades justkui lumepallina ja haarates teisi. Ilma unistajate, liidrite, usinate kuldsete kätega töötegijateta ei juhtu kuigi palju. Kogukonnad suudavad midagi, mis polegi meile nii omane: ühtäkki tuleme koduhoovist välja, oleme ühte tegu ja usku. Panustades. Hoolides ja andes.