Siilid on öise elulaadiga loomad, kelle nägemine jääb alla ka selle inimese omale, kes silmatestis peale kõige suurema tähe muud õigesti nimetada ei suuda. Samas tunnevad siilid hästi lõhna ja neil on ergas kuulmine, nii et võib arvata, et kui need pisikesed loomad kuulevad kaugelt mootorimüra, põgenevad nad kabuhirmus.